Como si dice Champions? La magica notte di festa Fabregas e i suoi ragazzi celebrano un anno record
La squadra ha conquistato la qualificazione in Champions League dopo sette stagioni, passando dalla Serie D alla massima competizione europea. La notte di festa ha coinvolto i giocatori, tra cui Fabregas, che hanno celebrato il risultato record. La vittoria è arrivata al termine di una stagione intensa e sorprendente, che ha portato la squadra a raggiungere un traguardo storico. La festa si è svolta tra festeggiamenti e abbracci, in un clima di grande entusiasmo.
È stato un viaggio veloce quello del Como: in sette stagioni, dalla Serie D alla qualificazione in Champions League. Un percorso calcolato, voluto e studiato nei minimi dettagli dalla famiglia Hartono: la proprietà ha trasferito concetti e idee di lavoro dal Dna internazionale, per realizzare un progetto che non è solo calcistico. Ieri sera, altra festa: i giocatori, a bordo di due pullman scoperti, hanno effettuato un giro intorno alle mura della città, per ringraziare anche tutti quei tifosi che hanno aspettato domenica notte, fuori dai cancelli di Mozzate, il loro arrivo (che non si è verificato). Tifosi lariani quasi increduli, dopo quanto avvenuto a Cremona domenica sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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