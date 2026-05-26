Como si dice Champions? La magica notte di festa Fabregas e i suoi ragazzi celebrano un anno record

Notizia in breve

La squadra ha conquistato la qualificazione in Champions League dopo sette stagioni, passando dalla Serie D alla massima competizione europea. La notte di festa ha coinvolto i giocatori, tra cui Fabregas, che hanno celebrato il risultato record. La vittoria è arrivata al termine di una stagione intensa e sorprendente, che ha portato la squadra a raggiungere un traguardo storico. La festa si è svolta tra festeggiamenti e abbracci, in un clima di grande entusiasmo.