Como in Champions Fabregas | Stavolta non gli do la carta di credito Festa in discoteca a Milano
Cesc Fabregas ha commentato la festa celebrata dal Como in occasione della qualificazione in Champions League, dicendo: “Stavolta non gli do la carta di credito”. La serata si è svolta in una discoteca di Milano, dove il giocatore ha parlato delle promesse fatte in caso di risultato positivo e di cosa succederà in futuro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o promesse specifiche.
Cesc Fabregas ha parlato della festa Champions del suo super Como e di quello che accadrà dopo le promesse in caso di risultato. Tutto prima di scatenarsi in discoteca a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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