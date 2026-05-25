Como in Champions Fabregas | Stavolta non gli do la carta di credito Festa in discoteca a Milano

Notizia in breve

Cesc Fabregas ha commentato la festa celebrata dal Como in occasione della qualificazione in Champions League, dicendo: “Stavolta non gli do la carta di credito”. La serata si è svolta in una discoteca di Milano, dove il giocatore ha parlato delle promesse fatte in caso di risultato positivo e di cosa succederà in futuro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o promesse specifiche.