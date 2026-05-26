Circa 15.000 persone hanno partecipato alla parata dei festeggiamenti per la Champions a Como, con tifosi in piazza per celebrare la vittoria. Tra i protagonisti, Nico Paz ha guidato i festeggiamenti, mentre i tifosi hanno rivolto numerosi applausi a Fabregas. La città si è riempita di entusiasmo e colori, con la folla che ha seguito la parata lungo le strade principali. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

C’è un Paz impazzito di gioia sul parapetto del primo pullman scoperto in partenza dal Sinigaglia nel “Como si dice Champions” tour per la città in festa per la storica qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. Il Diez domenica a Cremona non è sceso in campo per i postumi di una botta e proprio per questo forse ci teneva a risarcire i quindicimila tifosi biancoblù che a passo d’uomo hanno sfilato per le vie del centro accanto ai loro beniamini. Con partenza intorno alle 20 dallo stadio, il percorso ha toccato i luoghi più iconici: via Vittorio Veneto, via Cavallotti, piazza Verdi, per terminare nella location più suggestiva, piazza Cavour affacciata sul lago dove ad attendere gli eroi c’era un’apoteosi di bandiere, striscioni, fumogeni e fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como in festa per la Champions: città impazzita, in 15mila alla parata

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