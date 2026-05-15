L’Inter si appresta a celebrare il titolo di campione d’Italia nella partita di domenica contro il Verona, alla 37ª giornata di Serie A. La società ha annunciato che ci saranno festeggiamenti a San Siro e una parata in città. La squadra ha già vinto il campionato e i preparativi sono in corso per il momento di festa, che coinvolgerà anche i tifosi presenti allo stadio e in strada. La partita si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

di Paolo Moramarco L’Inter prepara la festa Scudetto per la giornata di domenica, in occasione della 37a giornata di Serie A contro il Verona: ecco come. L’ Inter ha pianificato una giornata di celebrazioni per festeggiare il 21° Scudetto della propria storia, in programma domenica 17 maggio in occasione della partita contro il Verona alle ore 15 al Meazza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha predisposto diverse iniziative per coinvolgere tifosi e città, a partire da uno show pre-gara con artisti legati alla fede nerazzurra. A condurre l’evento saranno Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia, affiancati da Luca Ravenna, Nicola Savino e Il Pagante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter prepara la festa Scudetto: spettacolo a San Siro, parata in città e non solo

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Inter, festa Scudetto pronta: è delirio a San Siro

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