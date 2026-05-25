Como è festa-Champions! Tifosi e squadra si riuniscono per le vie della città

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella città lariana, tifosi e giocatori si sono radunati nelle strade per celebrare la qualificazione della squadra alla Champions League. La folla ha cantato e sventolato bandiere, creando un’atmosfera di festa. La squadra ha raggiunto l’obiettivo dopo la partita, e i supporter si sono stretti intorno ai protagonisti, condividendo il momento di gioia. La celebrazione si è protratta tra cori e applausi.

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Entusiasmo alle stelle nella città lariana per la qualificazione della squadra di Fabregas alla prossima Champions League: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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