Como è festa-Champions! Tifosi e squadra si riuniscono per le vie della città
Nella città lariana, tifosi e giocatori si sono radunati nelle strade per celebrare la qualificazione della squadra alla Champions League. La folla ha cantato e sventolato bandiere, creando un’atmosfera di festa. La squadra ha raggiunto l’obiettivo dopo la partita, e i supporter si sono stretti intorno ai protagonisti, condividendo il momento di gioia. La celebrazione si è protratta tra cori e applausi.
Entusiasmo alle stelle nella città lariana per la qualificazione della squadra di Fabregas alla prossima Champions League: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Como prepara una festa che cambia la città
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