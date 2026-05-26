Cesc Fabregas ha annunciato di essere felice dopo la qualificazione del suo team in Champions League. Ha detto di voler essere il migliore e ha riferito di aver ricevuto un video di complimenti da Messi. Durante la conferenza stampa, ha parlato in modo più personale rispetto al solito, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati recenti.

Cesc Fabregas è sempre stato rilassato e coerente con il suo pensiero in tutte le sue conferenze stampa pre e post partita, ma oggi oltre al credo calcistico, ha parlato in modo molto personale, per trasmettere la sua felicità di questi giorni. “È stato un sogno, un traguardo raggiunto tutti insieme, fra momenti più difficili e momenti più facili. Il momento più bello è stato questo finale di stagione, quando ci siamo guardati in faccia e dopo una serie di risultati non positivi, siamo diventati più sereni e più stretti fra di noi e abbiamo raggiunto la qualificazione per la Champions. Quello è stato un momento importante, siamo una squadra molto giovane e non si sa mai come i giovani possono reagire a delle sconfitte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como in Champions League, la versione di Fabregas: “Voglio essere il migliore. Messi mi ha mandato un video per complimentarsi”

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