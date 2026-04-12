Dopo la partita al Sinigaglia, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn, affermando di non conoscere la posizione in classifica e di non controllarla mai. Ha comunque sottolineato come la sua squadra gli abbia dimostrato, durante il match, di essere capace e di possedere coraggio. La partita ha visto affrontarsi Como e Inter, con il centrocampista che ha commentato l’andamento della sfida.

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© Calcionews24.com - Como, Fabregas: «Non so a che posto siamo in classifica, non la guardo mai: oggi la mia squadra mi ha dimostrato di essere capace e di avere coraggio»

Fabregas a Sky: «La squadra ha dimostrato di essere molto solida. Dobbiamo crescere nella continuità di risultati. Ecco qual è stata la chiave della vittoria di oggi contro la Juve»Spalletti Juve, a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore: il punto Muharemovic Juve, c’è quel...

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