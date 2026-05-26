L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha commentato la possibilità di un trasferimento di Nico Paz al Real Madrid, affermando che sarebbe meglio parlare meno sulla questione. Durante la conferenza stampa di fine stagione, ha fatto riferimento al futuro del giocatore, senza fornire dettagli specifici o conferme ufficiali. Fabregas ha preferito non approfondire ulteriormente l'argomento, sottolineando che meno si parla, meglio è.

Dopo aver trasformato il sogno-Champions League in realtà, l'allenatore del Como Cesc Fabregas guarda già al futuro: durante la conferenza stampa di fine stagione, lo spagnolo ha parlato del possibile trasferimento al Real Madrid di Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, Fabregas: "Futuro Nico Paz? Meno parlo e meglio è"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CiaoComo sport - Fabregas ed il futuro di Nico Paz:Potrebbe essere ancora qui da noi

Notizie e thread social correlati

Como, Ludi: "Fabregas resterà? Non possiamo prevedere il futuro". E su Nico Paz...Il direttore sportivo del Como ha parlato della situazione di Cesc Fabregas, affermando che non è possibile prevedere cosa accadrà in futuro.

Como in festa, Fabregas traccia la rotta: «Stiamo creando una mentalità, per il mio futuro c’è stata una riunione. Vogliamo che Nico Paz resti»Como ha ottenuto la qualificazione in Champions League e la squadra festeggia questa conquista.

Temi più discussi: Fabregas netto sul futuro di Nico Paz: Como o Real Madrid, non andrà all'Inter; Fabregas: Paz non andrà all'Inter, Zanetti porti rispetto. Il VIDEO; Fabregas duro con Zanetti: Serve rispetto. Nico Paz non giocherà all'Inter; Fabregas: Ecco come sta Paz per domenica, in futuro niente Inter: o qui o al Real! Zanetti? Serve rispetto.

#Fabregas accende il caso #NicoPaz: risposta a #Zanetti e messaggio chiaro sul futuro del talento del #Como flashcalcio24.it/serie-a/fabreg… #Flashcalcio24 #Calciomercato #RealMadrid x.com

Fabregas sul futuro di Nico Paz: 'Parliamo con il Real, sono tranquillo'Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha affrontato in conferenza stampa il tema del futuro di Nico Paz, giovane protagonista della storica qualificazione del club in Champions League. Fabregas ha mante ... it.blastingnews.com

Nico Paz resterà al Como? Fabregas: Meno ne parlo, meglio è. Sono tranquilloCesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche del futuro di Nico Paz: È una cosa molto importante, dobbiamo preparare la prossima stagione e lui è stato parte ... tuttomercatoweb.com

NOTIZIE FLASH: Nico Páz NON si unirà all'Inter, Cesc Fabregas ne sta parlando. reddit