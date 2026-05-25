Como ha ottenuto la qualificazione in Champions League e la squadra festeggia questa conquista. Cesc Fabregas ha dichiarato che si sta lavorando per creare una mentalità vincente e ha riferito di aver partecipato a una riunione riguardante il futuro. Inoltre, ha espresso l’intenzione di mantenere in squadra un giocatore specifico, Nico Paz.

Como in festa dopo la conquista della qualificazione in Champions League. Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni. Il Como si gode il meritato trionfo tra le strade della propria città per la qualificazione in Champions League. Durante i festeggiamenti a bordo del classico pullman scoperto, l’allenatore Cesc Fàbregas ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico spagnolo ha colto l’occasione per fare il punto della situazione, svelando i primi retroscena legati alla programmazione tecnica e dirigenziale in vista della prossima stagione calcistica. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il summit dirigenziale e la visione per il futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como in festa, Fabregas traccia la rotta: «Stiamo creando una mentalità, per il mio futuro c’è stata una riunione. Vogliamo che Nico Paz resti»

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