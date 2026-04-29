Como Ludi | Fabregas resterà? Non possiamo prevedere il futuro E su Nico Paz

Il direttore sportivo del Como ha parlato della situazione di Cesc Fabregas, affermando che non è possibile prevedere cosa accadrà in futuro. Ha inoltre dichiarato che la squadra è serena e che tutti sono sulla stessa linea. Per quanto riguarda Nico Paz, non sono state fornite ulteriori informazioni o commenti. La posizione del club rimane quindi senza modifiche ufficiali al momento.

Charly Ludi, direttore sportivo del Como, commenta la possibile permanenza di Cesc Fabregas sulla panchina dei lariani: "Non possiamo prevedere il futuro, sicuramente siamo sereni e super allineati. Ora ci concentriamo sulle prossime partite" - ha detto il ds a margine della finale di Coppa Italia Primavera. Ludi ha poi parlato anche delle condizioni di Nico Paz: "Tutto a posto, abbiamo eseguito immediatamente i dovuti esami, che hanno escluso traumi. Si sta allenando bene, sta bene". .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, Ludi: "Fabregas resterà? Non possiamo prevedere il futuro". E su Nico Paz... Notizie correlate Como, Ludi: “Fabregas e Nico Paz al centro del progetto”Como, 12 febbraio 2026 – Il futuro calcistico del Como si gioca sulle nuove fondamenta poste da Cesc Fàbregas e Nico Paz. Leggi anche: Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara…» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vigilia di Inter-Como, parla Ludi: Proviamo a vivere fino in fondo questo traguardo storico; Dove giocherà Nico Paz l'anno prossimo? Ludi sorprende i tifosi del Como; Como Archivi; Ludi a Mediaset | Fabregas è un fenomeno il nostro perno Il suo futuro? Non abbiamo paura di perderlo ma…. Como, Ludi: Fabregas resterà? Non possiamo prevedere il futuro. E su Nico Paz...Charly Ludi, direttore sportivo del Como, commenta la possibile permanenza di Cesc Fabregas sulla panchina dei lariani: Non possiamo prevedere il futuro, sicuramente siamo sereni e super allineati. msn.com Como, l’annuncio del ds Ludi: come sta Nico Paz e il futuro di FabregasDichiarazioni Ludi Nico Paz Fabregas - Il Como di Cesc Fàbregas corre dritto verso la qualificazione alle coppe ... fantamaster.it Sogno Nico Paz, l’Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo - facebook.com facebook Sogno #NicoPaz, l’ #Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo x.com