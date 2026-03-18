Ilicic si racconta | Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello

Il calciatore ha parlato della sua esperienza all'Atalanta, affermando che la squadra avrebbe potuto conquistare la Champions League. Ha anche commentato il ruolo dell'allenatore, riconoscendo che lui stesso è cresciuto grazie al suo lavoro. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua carriera e sui momenti vissuti con il club.