Ilicic si racconta | Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello
Il calciatore ha parlato della sua esperienza all'Atalanta, affermando che la squadra avrebbe potuto conquistare la Champions League. Ha anche commentato il ruolo dell'allenatore, riconoscendo che lui stesso è cresciuto grazie al suo lavoro. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua carriera e sui momenti vissuti con il club.
Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti! Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. Ma anche Milan e Juventus però. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Di Natale si racconta: «Ho sposato l’Udinese per 12 anni, fosse rimasto Sanchez potevamo vincere lo Scudetto. Il no alla Juve e c’era un giocatore che mi assomigliava…»
Lanzafame si racconta: «Ho pagato per quello che ho fatto. Juventus? Senza quella vicenda che mi ha coinvolto…»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...
Tutti gli aggiornamenti su Champions League
Argomenti discussi: La Dea contro le giganti d’Europa: come l’Atalanta ha sfidato, spaventato e dominato le big europee.
Ilicic svela: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello». Le paroleIlicic svela: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello». Le parole Josip Ilicic, oggi trequartista del Koper e ancora protagonista a 38 anni, non h ... calcionews24.com
Ilicic: La mia Atalanta poteva vincere la Champions. Gasperini? Mi ha fatto capire che nel calcio serve correreIl trequartista sloveno oggi ha 38 anni e gioca in patria, ma torna indietro con i ricordi: Ai miei tempi potevamo giocare a occhi chiusi ... msn.com