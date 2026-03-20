Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League | a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi?

Nella partita di Europa League a Roma, l’allenatore ha guidato la squadra a una sconfitta che ha attirato molte critiche. La sua gestione è stata al centro delle discussioni, con alcuni che si sono chiesti se abbia causato più danni lui o altri eventi storici. La domanda rimane: esiste un allenatore mediaticamente più messo sotto i riflettori di Gasperini?

Riesce nell'impresa di farsi battere 4-3 in casa dal Bologna di Italiano ed esce pure dall'Europa League. Siamo nei dintorni del fallimento. La pax romana è finita. Assurdo l'ingresso in campo dell'inutile Zaragoza. La telecronaca da tifoso di Caressa Dc Roma 23102025 - Europa League Roma-Viktoria Plzen foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini Esiste un allenatore mediaticamente più pompato di Gasperini? La domanda è aperta. Riesce a perdere in casa contro il Bologna di Italiano (3-4) e la Roma va a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League: a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi? Articoli correlati La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini. Malen, il leader ferito: «La Roma meritava di più. Gasperini? Mi ha convinto lui»Nonostante una doppietta che ne consacra definitivamente la centralità nel progetto tecnico giallorosso, il volto di Donyell Malen nel post-partita... Approfondimenti e contenuti su Europa League Argomenti discussi: Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa League. Roma-Bologna diretta Europa League: segui la sfida tra Gasperini e Italiano agli ottavi LIVEDopo l'1-1 dell'andata, il derby italiano si deciderà all'Olimpico nel match di ritorno. In palio i quarti di finale contro una tra Lille e Aston Villa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Europa League, Roma-Bologna: tutto in una notte. Le ultime sulle scelte di GasperiniTutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi ... iltempo.it