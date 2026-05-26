Commissione Salute di Manfredonia | Preoccupati per il Cesarano

Notizia in breve

La Commissione Salute di Manfredonia ha espresso soddisfazione per l’apertura degli ambulatori ginecologici, ma ha manifestato preoccupazione riguardo alla situazione del presidio Cesarano. Durante l’incontro, sono stati evidenziati i ritardi nelle attività e le difficoltà nel garantire servizi adeguati alla popolazione. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è richiesto un monitoraggio costante e interventi mirati per migliorare le condizioni del presidio.