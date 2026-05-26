Commissione Salute di Manfredonia | Preoccupati per il Cesarano
La Commissione Salute di Manfredonia ha espresso soddisfazione per l’apertura degli ambulatori ginecologici, ma ha manifestato preoccupazione riguardo alla situazione del presidio Cesarano. Durante l’incontro, sono stati evidenziati i ritardi nelle attività e le difficoltà nel garantire servizi adeguati alla popolazione. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è richiesto un monitoraggio costante e interventi mirati per migliorare le condizioni del presidio.
COMMISSIONE SALUTE DI MANFREDONIA: BENE GLI AMBULATORI GINECOLOGICI. PREOCCUPATI PER IL CESARANO Il risultato è frutto di un lavoro programmato, condiviso e costruito nel tempo, che vede protagonisti la Direzione ASL Foggia, il dott. Lacerenza, i professionisti sanitari e la Commissione Salute. Tuttavia, l’offerta sanitaria non è ancora completa. In questo contesto si inserisce anche il tema della cardiotocografia, esame fondamentale per il monitoraggio del benessere fetale nelle fasi avanzate della gravidanza. La sua implementazione rafforzerebbe la presa in carico della donna e del nascituro, garantendo controlli tempestivi e continui. A completare il percorso vi è inoltre il progetto di assistenza durante il puerperio, finalizzato a garantire un supporto domiciliare del consultorio dopo il parto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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