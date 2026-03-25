Commissione Salute di Manfredonia | Passi in avanti

La Commissione Salute di Manfredonia ha annunciato che sono stati fatti alcuni progressi su questioni sanitarie locali. Tuttavia, ribadiscono la necessità di mantenere alta l’attenzione e proseguire con le verifiche e le azioni previste. La comunicazione arriva dopo incontri e analisi dei dati raccolti nelle ultime settimane, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate.

* il potenziamento parziale dell’organico di alcuni reparti e servizi, tra cui l’inserimento di un nuovo logopedista per il Cesarano a partire da aprile e di nuovi tecnici di radiologia. Tuttavia, persiste ancora una carenza di personale in alcuni reparti del nostro ospedale, nel magazzino della farmacia territoriale e presso il Cesarano. Auspichiamo che si proceda con celerità nell’attuazione di un piano di contrasto, a partire dall’assunzione dei neo-specializzandi che hanno già partecipato ai precedenti avvisi pubblici; * il miglioramento delle dotazioni strutturali, con l’introduzione di letti nuovi elettrificati in reparti che da tempo evidenziavano tale criticità; Si tratta di segnali positivi, frutto di un significativo lavoro istituzionale, che meritano di essere riconosciuti e ulteriormente sostenuti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Commissione Salute di Manfredonia: “Passi in avanti” Articoli correlati I passi in avanti di Israele nella guerra contro Iran e HezbollahPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Per capire quali sono gli... Leggi anche: Milan, accelerazione in difesa: passi avanti per Coppola Una selezione di notizie su Commissione Salute di Decade il presidente, Commissione Salute in stalloLa commissione Salute chiede di poter tornare subito operativa, nonostante l'assenza di un presidente. Ma i vertici del Consiglio negano la convocazione. Cocco: Pais mi ha riferito di dover chiarire ... quotidianosanita.it Responsabilità professionale. Ministero della Salute: Il testo della commissione Alpa non verrà inserito nella prossima legge di stabilitàFonti del dicastero di Lungotevere Ripa hanno smentito la possibilità, prospettata ieri in un articolo del Corriere della Sera, di poter inserire alcuni punti del documento redatto dalla commissione ... quotidianosanita.it