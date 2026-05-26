Commissari esterni Maturità 2026 i nominativi online dopo il 2 giugno? Ecco come è andata negli ultimi anni

Dopo il 2 giugno, i nominativi dei commissari esterni per la Maturità 2026 sono stati resi pubblici online. Negli ultimi anni, la procedura prevedeva la pubblicazione di questi nomi in un giorno specifico, con variazioni di anno in anno. La composizione delle commissioni ha subito modifiche, passando da un numero fisso a una formazione più flessibile, con un incremento o una diminuzione dei membri a seconda delle esigenze.

Conto alla rovescia iniziato per la maturità 2026. Il cambiamento più rilevante rispetto al passato riguarda la composizione numerica della commissione. Non più sei commissari, ma quattro: due interni, cioè docenti della stessa scuola, e due esterni. Per gli studenti e le loro famiglie, l’attenzione si concentra proprio sulla metà dei commissari proveniente da fuori: figure sconosciute che entreranno in classe a pochi giorni dalla prova orale. Quando si potranno conoscere quei nominativi? Non esiste ancora una data ufficiale. Il ministero si limita a indicare che le comunicazioni avverranno attraverso i consueti canali digitali, con un motore di ricerca che consentirà di risalire alla commissione assegnata a ogni singolo istituto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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