Dopo aver dichiarato di voler lavorare al programma, l’ex premier ha affermato che, in caso di vittoria alle primarie, sarà la candidata a guidare il partito. Ha invece criticato alcuni membri del suo attuale schieramento, sostenendo che sono troppo attaccati alle loro posizioni e poco disponibili a cambiare. Le sue parole arrivano in un momento di tensione interna, mentre si avvicinano le prossime consultazioni.

"Adesso dobbiamo lavorare al programma. Un po' di tempo c'è, mi sembra che questi stanno incollati assolutamente alla poltrona. Abbiamo già lavorato in questa legislatura, abbiamo dei punti condivisi. Stiamo facendo un percorso, ciascuno interno alla propria forza politica, per definire quello che poi sara' un programma su cui convergeremo tutti. E dopodiché sceglieremo anche l' attuatore o l'attuatrice di questo programma. Io ho detto che possiamo anche fare le primarie". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla trasmissione DiMartedì su La 7. Se vincesse Schlein le primarie resterebbe fedele al patto? "Non appartiene alla mia storia e ai miei valori, che se partecipo a un contesto di regole poi violo le regole.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte ora si tira indietro: "Se Schlein vince le primarie sarà lei a guidare"

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