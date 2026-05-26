A Empoli, sono in corso lavori per ristrutturare una piazza, con l’obiettivo di renderla più aperta, ordinata e verde. La progettazione prevede eliminazione delle barriere visive, spazi dedicati alla lettura e pannelli informativi sulla storia locale. Verrà installata una nuova pensilina di benvenuto per accogliere i visitatori. I disegni e i rendering mostrano un design pulito e lineare, con particolare attenzione all’integrazione di elementi funzionali e estetici.

EMPOLI Una piazza più aperta, ordinata, con più verde ma senza barriere visive, spazi dedicati alla lettura, pannelli che raccontano la storia della città e una nuova pensilina di benvenuto per accogliere chi arriva. Ecco il nuovo volto immaginato per piazza Don Minzoni protagonista del progetto partecipativo “Come ti vorrei!“, che ieri ha compiuto il suo ultimo passo con la presentazione del rendering finale realizzato dalle studentesse del liceo artistico Virgilio, dell’indirizzo Architettura e Ambiente. Nel rendering, un ampio asse pedonale verso via Roma, accompagnato da arredi urbani integrati, sedute in legno, fioriere, punti informativi digitali e una piccola “free library“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Come ti vorrei!“. Dai disegni al rendering: "Look pulito e lineare per la nuova piazza"

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