Come ti vorrei! La piazza rivoluzionata Dai big empolesi al fontanello d’acqua

Diverse classi quinte delle scuole primarie di Empoli hanno partecipato a un progetto di riqualificazione urbana, coinvolgendo oltre 200 studenti in attività di proposta e disegno per il restyling di piazza Don Minzoni. I bambini hanno contribuito con idee e suggerimenti, che sono stati poi tradotti in interventi di colore e arredi durante il processo di rinnovamento dello spazio pubblico.

Dieci classi quinte delle scuole primarie di Empoli protagoniste del progetto. Oltre 200 alunni e alunne pronti a fornire spunti e indicazioni per il restyling di piazza Don Minzoni, trasformando idee in gettate di colore. L’esercito di baby ’progettisti’ continua a macinare bozzetti. "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni", iniziativa con cui il Comune di Empoli ha deciso di ripensare la piazza della stazione partendo dallo sguardo dei più piccoli, oggi approda alla Dante Alighieri di Marcignana. Della classe quinta, Lamar Barmaki, Sofia Cavazza, Giorgia Rosaria D’Alessandro,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Come ti vorrei!". La piazza rivoluzionata. Dai “big“ empolesi al fontanello d’acqua Articoli correlati “Come ti vorrei!”. Le idee degli empolesi per piazza don Minzoni: “Da vivere e per tutti”Empoli, 8 febbraio 2026 – C’erano le passeggiate della domenica in famiglia, la sosta per il gelato allo storico bar Viti e poi lo struscio in... Leggi anche: “Come ti vorrei!“. Al via i sopralluoghi in piazza Don Minzoni: "Diamo voce al futuro" Altri aggiornamenti su Come ti vorrei La piazza rivoluzionata... Temi più discussi: Come ti vorrei!. La piazza rivoluzionata. Dai big empolesi al fontanello d’acqua; Così la storia di Topo Gigio diventa un musical; Consiglio comunale, il ricordo del consigliere Marco Piazza per la scomparsa di Romano Danielli; Ecce Homo di Antonello da Messina, in anteprima mondiale a Roma. Ecco Come ti vorrei!. Piazza Don Minzoni. Fiori e alberi dei pensieri per renderla più vivibileGli studenti della V A della scuola Santissima Annunziata hanno disegnato le loro soluzioni ideali per trasformare questo spazio cruciale per la città. lanazione.it Come ti vorrei!. Dai baby architetti della Naiana Carducci idee di svago e praticitàPiazza Don Minzoni ’rivoluzionata’ con il sopralluogo della VA. I bambini hanno pensato anche ai pendolari della ... msn.com Salve gentilissimi amministratori vorrei chiedere fra quanto tempo ci sará un nuovo concorso scuola.. grazie mille facebook