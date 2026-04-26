Gli studenti hanno realizzato disegni ispirati a un’area della città, trasformandoli in una mostra aperta al pubblico. Attraverso le loro creazioni, hanno rappresentato lo spazio secondo la loro interpretazione e creatività. La mostra si concentra sui lavori realizzati dai giovani, che hanno utilizzato la loro immaginazione per reinterpretare uno degli ambienti cittadini più discussi.

EMPOLI A colpi di fantasia, osservando con attenzione e vestendo i panni di "baby architetti" all’opera, hanno ridisegnato uno degli spazi più discussi della città. Ora il percorso entra nel vivo: ogni classe ha presentato la propria idea per trasformare piazza Don Minzoni in un luogo vivo, accogliente e a misura di bambino. Si avvicina il momento di scoprire quali proposte lasceranno il segno. Chi la spunterà? Dieci le classi protagoniste, ben 46 elaborati realizzati e pubblicati sulle pagine del nostro quotidiano nell’ambito del progetto "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni". Avviato a gennaio di quest’anno, il progetto ha portato oltre 100 alunni delle scuole primarie del territorio a ripensare la piazza adiacente la stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Come ti vorrei!". I disegni degli studenti diventano una mostra

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Tu non lo sai come vorrei Ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare sul serio Senza fare sul serio Come vorrei Distrarmi e ridere Un’altra super #Canzonissima di Malika Ayane x.com