Come ti vorrei! I disegni degli studenti diventano una mostra

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti hanno realizzato disegni ispirati a un’area della città, trasformandoli in una mostra aperta al pubblico. Attraverso le loro creazioni, hanno rappresentato lo spazio secondo la loro interpretazione e creatività. La mostra si concentra sui lavori realizzati dai giovani, che hanno utilizzato la loro immaginazione per reinterpretare uno degli ambienti cittadini più discussi.

EMPOLI A colpi di fantasia, osservando con attenzione e vestendo i panni di "baby architetti" all’opera, hanno ridisegnato uno degli spazi più discussi della città. Ora il percorso entra nel vivo: ogni classe ha presentato la propria idea per trasformare piazza Don Minzoni in un luogo vivo, accogliente e a misura di bambino. Si avvicina il momento di scoprire quali proposte lasceranno il segno. Chi la spunterà? Dieci le classi protagoniste, ben 46 elaborati realizzati e pubblicati sulle pagine del nostro quotidiano nell’ambito del progetto "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni". Avviato a gennaio di quest’anno, il progetto ha portato oltre 100 alunni delle scuole primarie del territorio a ripensare la piazza adiacente la stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

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