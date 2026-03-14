Malore Banda arriva il comunicato del Lecce | gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Il Lecce ha diffuso un comunicato per aggiornare sulle condizioni di Banda, l’attaccante che ha accusato un malore durante l’allenamento. Il club ha riferito che il giocatore è stato sottoposto a controlli medici e si trova sotto osservazione. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento. La squadra ha espresso vicinanza e ha assicurato che seguirà gli sviluppi.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Conte a Dazn: «Banda? Mi sono precipitato in campo gridando per i soccorsi. Vi spiego i miei cambi» Di Francesco a Dazn: «Banda preoccupato per la botta, credo si risolva nel migliore dei modi. Sull’infortunio di Coulibaly vi dico questo» Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis» Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malore Banda, arriva il comunicato del Lecce: gli aggiornamenti sulle sue condizioni Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce, malore Banda, il Lecce rassicura sulle condizioni del calciatore che sta per diventare papà Leggi anche: Paura al Maradona, malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce: sviene dopo un colpo al petto. Le sue condizioni Approfondimenti e contenuti su Malore Banda Temi più discussi: Rinnovo McTominay, Gazzetta svela la proposta: contratto a vita con ingaggio top. C'è anche la clausola; Galatasaray, Osimhen commosso: coreografia da brividi per la mamma defunta | FOTO; Napoli-Lecce, Conte ha già scelto il sostituto di Vergara! Ecco le anticipazioni; Infortunio Vergara: SKY conferma i tempi di recupero, ecco le partite che salterà. Napoli-Lecce, malore Banda, il Lecce rassicura sulle condizioni del calciatore che sta per diventare papàMalore per il calciatore del Lecce Banda al minuto 87 di Napoli-Lecce. Gioco interrotto e stadio Maradona ammutolito. Come fa sapere il team manager del Lecce, il giocatore sembra aver ripreso coscien ... ilnapolista.it Malore per Banda, trasportato in barella. Il pubblico del Maradona applaude per incoraggiarloMomento di grande apprensione allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Lecce. Il match, già ricco di emozioni con il Napoli avanti 2-1 grazie alla rete di Politano, si è fermato bruscamente p ... msn.com Malore per Banda: nel finale di Napoli-Lecce ammutolito il Maradona per il calciatore caduto a terra, Conte il primo a sbracciarsi per fare intervenire i soccorsi. Poi l’attaccante giallorosso ha ripreso conoscenza ed è uscito dal campo a bordo della macchinina - facebook.com facebook Paura per Banda in Napoli-Lecce: malore nel finale, riprende conoscenza ed esce in barella. Cosa è successo x.com