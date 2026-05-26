Il leader politico utilizza la relazione con il papa per rafforzare la propria posizione, cercando di consolidare il sostegno tra gli alleati e il pubblico. La strategia si concentra sulla condivisione di valori religiosi e morali, puntando a rafforzare l’immagine pubblica e a distogliere l’attenzione dalle controversie politiche. La tendenza si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nello scenario politico nazionale, segnato anche dallo scandalo Plus Ultra, coinvolgendo vari attori politici.

Mentre lo scenario politico spagnolo è in tensione per lo scandalo Plus Ultra (legato all’ex premier Jose Luis Zapatero e presunti casi di corruzione e riciclaggio in Venezuela), il presidente spagnolo Pedro Sanchez è volato a Roma alcuni incontri alla Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite e cedere un gruppo di imprenditori. Ma l’appuntamento più importante del tour romano di due giorni è previsto domani mattina, quando incontrerà papa Leone XIV e il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, in un’udienza privata in Vaticano. In Italia, Sanchez ha partecipato al dibattito “Sicurezza alimentare e nutrizione sotto... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come Sánchez usa la sintonia sociale con il papa per blindare la sua leadership

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, Melonellum per blindare la leadershipIeri sera, un incontro tra i leader del centrodestra si è concentrato sulla legge elettorale.

Carlo Petrini, padre Spadaro: “Con papa Francesco aveva una sintonia profonda”La scomparsa di Carlo Petrini ha suscitato reazioni tra figure di istituzioni, cultura e agricoltura, che hanno ricordato il suo ruolo nel cambiare...

Come Sánchez usa la sintonia sociale con il Papa per blindare la sua leadershipMentre lo scenario politico spagnolo è in tensione per lo scandalo Plus Ultra (legato all’ex premier Jose Luis Zapatero e presunti casi di corruzione e riciclaggio in Venezuela), il presidente spagnol ... formiche.net

Ok Nato alle spese militari al 5%. Esultano gli Usa, lite con SánchezAumento di spesa in difesa nero su bianco. Così 31 membri dell'Alleanza atlantica hanno accolto ieri i desiderata di Donald Trump, che a fine vertice ha elogiato i leader e la passione per i loro ... ilgiornale.it