La scomparsa di Carlo Petrini ha suscitato reazioni tra figure di istituzioni, cultura e agricoltura, che hanno ricordato il suo ruolo nel cambiare il modo di pensare al cibo e alla terra. Padre Spadaro ha espresso un ricordo di una forte connessione con papa Francesco, sottolineando una sintonia profonda tra i due. La notizia è stata accolta con cordoglio da vari settori, che hanno riconosciuto la sua influenza nel settore alimentare e ambientale.

Istituzioni, mondo della cultura e rappresentanti del settore agricolo hanno salutato la scomparsa di Carlo Petrini, ricordando l’uomo che ha rivoluzionato il nostro rapporto con il cibo e con la terra. Tra le prime e più toccanti testimonianze c’è quella di padre Antonio Spadaro, sottosegretario al Dicastero vaticano della Cultura. Affidando il suo messaggio ai canali social, il gesuita si è rivolto direttamente al fondatore di Slow Food: “Addio, Carlìn! Sei stato un vero amico su questa terra madre. Con Papa Francesco avevi trovato una sintonia profonda”. Spadaro ha poi voluto ringraziare Petrini per la sua sensibilità artistica e umana: “Grazie anche per aver sostenuto la visione della poesia del Pontefice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlo Petrini, padre Spadaro: “Con papa Francesco aveva una sintonia profonda”

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