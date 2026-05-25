Simone Venturini è diventato il nuovo sindaco di Venezia, sorprendendo le aspettative. Le previsioni e i sondaggi indicavano una possibile esclusione al primo turno, ma Venturini ha ottenuto il risultato finale. La sua vittoria arriva dopo una campagna elettorale che non aveva favorito la sua candidatura. La sua elezione cambia gli equilibri politici nel capoluogo veneto, confermando come i pronostici possano essere smentiti dai risultati reali.

Partito senza i favori dei pronostici - e con i sondaggi che lo davano per sicuro perdente già con tutta probabilità al primo turno - Simone Venturini ha invece sorpreso (quasi) tutti in questa tornata delle elezioni Comunali. A Venezia, infatti, il risultato ottenuto dall’assessore uscente con le deleghe al Turismo e alla Coesione sociale della giunta presieduta per 11 anni da Luigi Brugnaro come candidato sindaco in Laguna non era stato previsto da nessun esperto: fatto sta che il rappresentante della coalizione del centrodestra va a prendersi la poltrona più importante dell’amministrazione comunale e senza nemmeno avere bisogno di un eventuale ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Simone Venturini, il nuovo sindaco di Venezia che ha sorpeso tutti alle urne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simone Venturini - Sicurezza, riqualificazione urbana (05.05.26)

Notizie e thread social correlati

Simone Venturini, chi è il delfino di Brugnaro che può far tenere Venezia al centrodestra: consigliere veneziano più giovane di sempre "cresciuto" in parrocchiaIl consigliere veneziano più giovane di sempre, Simone Venturini, è stato definito il “delfino” di Luigi Brugnaro e potrebbe rappresentare un...

Venezia alle urne: 8 candidati per il nuovo sindaco e il futuro cittàVenezia sta votando oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

Temi più discussi: Simone Venturini, candidato del centrodestra alle elezioni di Venezia: In campo per amore della comunità. Sì alle opere, contro chi dice no a tutto; Elezioni comunali a Venezia: intervista a Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra; Una corsa a otto per il Comune di Venezia: è sfida tra continuità e ribaltone; Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026.

#ElezioniAmministrative #Venezia Il candidato del centrodestra Simone Venturini (nella foto a sinistra) è in vantaggio su quello del centrosinistra, Andrea Martella, secondo l' #exitpoll di Opinio per la Rai. A Venturini è attribuita una forbice 47-51%, a Martell x.com

Chi è Simone Venturini, 38 anni, la vera sorpresa delle elezioni comunali a Venezia: lo scout arrivato alla politica con l'Udc, da 11 anni assessore della giunta BrugnaroIn testa agli exit poll e nelle prime proiezioni, Simone Venturini potrebbe essere eletto senza ballottaggio e diventare il primo sindaco under 40 del capoluogo veneto ... corrieredelveneto.corriere.it

Chi è Simone Venturini, la vera sorpresa delle elezioni a Venezia: da scout ad assessore di BrugnaroA 38 anni, Simone Venturini si prepara a un possibile passaggio storico per Venezia: se i risultati preliminari troveranno conferma nello scrutinio definitivo, potrebbe diventare il primo sindaco dell ... tg.la7.it