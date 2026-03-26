italia irlanda del nord la probabile formazione di gattuso

L’Italia si prepara alla partita di playoff contro l’Irlanda del Nord, con il tecnico Gattuso che ha scelto la probabile formazione. La squadra si avvicina all’incontro con pochi dubbi sulla formazione titolare, mantenendo una struttura consolidata. La sfida si giocherà in un’impianto sportivo di grande rilevanza, e le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell’inizio del match.

L’Italia si avvicina alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord con poche incertezze e una struttura di formazione ormai abbastanza definita. La partita vale un passaggio pesantissimo nel cammino verso il Mondiale e Rino Gattuso sembra orientato a puntare sull’assetto previsto alla vigilia. A fare il punto è il Corriere della Sera, che indica una squadra quasi completamente delineata. In avanti non dovrebbero esserci sorprese. Il quotidiano scrive infatti: “la formazione è quella attesa, con Kean e Retegui in attacco”. L’unico vero dubbio resta in difesa e riguarda Alessandro Bastoni. Il centrale azzurro convive ancora con una caviglia gonfia dopo il derby dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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