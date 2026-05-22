Recentemente si parla di un nuovo tipo di fondotinta che si adatta al colore della pelle, definito “magico” o “color changing”. Questo prodotto, che cambia tonalità in base alla pelle, sta attirando l’attenzione di chi cerca soluzioni di make-up più naturali e personalizzate. Tuttavia, non tutti sono entusiasti, poiché alcuni trovano che il fondotinta, anche se innovativo, possa appiattire i tratti del viso e richiedere poi un trucco aggiuntivo per ripristinare la tridimensionalità.

Fondotinta magico o color changing, lo chiamano così. Personalmente non sono una fan del fondotinta perché, fatte alcune eccezioni, appiattisce il viso e poi devo restituire tridimensionalità al volto con un bel po’ di trucco. Ma il discorso però cambia quando si tratta del fondotinta che si adatta al colore della pelle?. Chiunque abbia un social media, da Instagram a TikTok è sicuramente inciampata in uno di quei video dove si vede un fondotinta bianco che, a contatto con la pelle, assume il colore dell’incarnato, rendendolo uniforme e luminoso. Se questo suona come un déja vu è perché, forse, lo è. Il concetto infatti, è lo stesso della crema viso verde che, una volta sulla pelle, diventa dello stesso colore e nasconde i rossori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il fondotinta bianco che si adatta al colore della pelle è magia o realtà?

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Fondotinta che prende il colore della tua pelle

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