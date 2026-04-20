Un articolo presenta una guida sul prodotto Wella SP Color Save, un balsamo progettato per preservare il colore dei capelli trattati. Viene specificato che il testo include link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite tali collegamenti, senza costi aggiuntivi per il lettore. La nota di trasparenza si colloca all'inizio del contenuto, rendendo chiaro il coinvolgimento commerciale.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La scienza del colore: come la tecnologia SP blocca lo sbiadimento. Mantenere l’integrità cromatica dopo un trattamento di colorazione è una delle sfide principali nella cura dei capelli. Il balsamo Wella Professional SP Color Save affronta questa problematica agendo sulla struttura della fibra capillare per prevenire il progressivo sbiadimento del pigmento. La formulazione è stata progettata specificamente per contrastare i due fattori critici che determinano la perdita di intensità: i lavaggi frequenti e l’esposizione ai raggi UV.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wella SP Color Save: Guida al balsamo che salva il colore

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