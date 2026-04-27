Il compleanno di Stefy al Bread di piazza Garibaldi | Ecco chi c' era le foto

Il compleanno di Stefy, nota sui social come HB50, si è svolto presso il locale Bread di piazza Garibaldi. L'evento ha seguito il format That's Amore, e ha visto la partecipazione di amici e conoscenti provenienti da Milano e Parma. Sono state scattate numerose foto durante la serata, documentando i momenti più significativi della celebrazione.

Il compleanno di Stefy, HB50, con il format That's Amore, da Milano a Parma al Bread in piazza Garibaldi. Il compleanno di Stefy al Bread di piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Pasqua al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c'era, le immaginiCome tradizione domenica 5 aprile, al Black Queen di Ranzano si è svolto il Party di Pasqua. Serate musicali al Salotto22 di Sala Baganza, le immagini: ecco chi c'eraContinua la serie di serate in musica al Salotto22 di Sala Baganza, incastonato tra le mura della Rocca, proprio sulla piazza del paese.