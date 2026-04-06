Nelle notti tra il 7 e il 10 aprile, il traffico sul ponte Garibaldi a Bari sarà interdetto per motivi legati ai lavori del sistema Brt. Il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede il blocco delle vetture durante queste fasce orarie, coinvolgendo le strade interessate dai cantieri. La misura mira a garantire lo svolgimento delle opere e la sicurezza delle operazioni di cantiere.

Il Comune di Bari ha disposto nuove limitazioni al traffico sul ponte Garibaldi per le notti tra il 7 e il 10 aprile, nell’ambito dei cantieri per il sistema Brt. L’ordinanza prevede il blocco totale della circolazione dalle 23.30 alle 5.30 del mattino seguente. Questa decisione interviene dopo un periodo di sospensione durato diversi mesi, che aveva impedito il transito dei mezzi pubblici. Sebbene l’infrastruttura sia tornata disponibile da poco tempo, i lavori di aggiornamento richiedono nuovi interventi mirati sulla superficie stradale. L’operazione è inserita nel più ampio piano di realizzazione del Sistema Brt, un progetto che beneficia dei finanziamenti provenienti dal PNRR, specificamente attraverso la Misura M2C2 e l’Investimento 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, stop notturno al ponte Garibaldi: ecco i nuovi blocchi Brt

Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturneLe disposizioni del Comune saranno valide elle notti di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, dalle 23.

Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori.

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