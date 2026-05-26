Jannik Sinner non avrà sulla propria strada uno dei rivali più accreditati della sua parte di tabellone al Roland Garros. Il russo Daniil Medvedev, infatti, è stato clamorosamente sconfitto al quinto set dall’australiano Adam Walton. Una battuta d’arresto inattesa per il moscovita, reduce dall’ottimo percorso agli Internazionali d’Italia, dove aveva messo seriamente alla prova Sinner nella semifinale romana. Sulla terra rossa di Parigi, però, il rendimento di Medvedev è stato ben diverso e il numero 8 del mondo esce così prematuramente di scena, rinunciando di fatto a qualsiasi ambizione di titolo. In teoria, Sinner avrebbe potuto incrociarlo in semifinale, ma il quadro del tabellone è cambiato radicalmente già nei primi turni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev. Scenario stravolto anche per Cobolli

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Scambio spettacolare vinto da Medvedev in avvio di partita

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