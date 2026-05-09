Oggi agli Internazionali d’Italia di tennis sono arrivati i primi grandi risultati a sorpresa nel tabellone maschile. La sconfitta di Djokovic ha modificato le quote per la corsa al titolo, aprendo nuove possibilità per gli altri giocatori. Nel frattempo, anche Musetti ha fatto notizia, anche se i dettagli sulla sua partita non sono ancora stati ufficializzati. Le giornate precedenti erano state caratterizzate da risultati più prevedibili, ma ora gli eventi hanno preso una piega diversa.

Dopo alcune giornate abbastanza interlocutorie per quanto riguarda i big, quest’oggi sono arrivati i primi veri grandi upset nel torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale per il circuito ATP. Prima Alex de Minaur e poi Novak Djokovic hanno infatti perso il loro match d’esordio, salutando il Foro Italico già al secondo turno e rendendo ancor più incerta la parte bassa del tabellone. L’australiano veniva accreditato della sesta testa di serie ed è stato sconfitto dal ligure Matteo Arnaldi, mentre il fuoriclasse serbo era il n.3 del seeding e ha ceduto il passo al qualificato croato Dino Prizmic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner a Roma con l’eliminazione di Djokovic. Novità anche per Musetti

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