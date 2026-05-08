Oggi agli Internazionali d’Italia 2026 si sono verificati i primi grandi sconvolgimenti nel torneo di singolare maschile. Dopo alcune giornate senza grandi colpi di scena, è arrivata l’eliminazione di Djokovic, cambiando il quadro del tabellone di Sinner. Anche Musetti e Zverev hanno visto interrompersi il loro percorso, aprendo nuovi scenari per le prossime sfide nel quinto Masters 1000 della stagione ATP.

Dopo alcune giornate abbastanza interlocutorie per quanto riguarda i big, quest’oggi sono arrivati i primi veri grandi upset nel torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale per il circuito ATP. Prima Alex de Minaur e poi Novak Djokovic hanno infatti perso il loro match d’esordio, salutando il Foro Italico già al secondo turno e rendendo ancor più incerta la parte bassa del tabellone. L’australiano veniva accreditato della sesta testa di serie ed è stato sconfitto dal ligure Matteo Arnaldi, mentre il fuoriclasse serbo era il n.3 del seeding e ha ceduto il passo al qualificato croato Dino Prizmic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner a Roma con l’eliminazione di Djokovic. Scenari diversi anche per Musetti e Zverev

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