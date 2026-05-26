Il ferro è un minerale fondamentale per il corpo, coinvolto in numerose funzioni vitali. È importante fare attenzione agli abbinamenti alimentari per favorire l’assorbimento di questo nutriente. Alcuni alimenti, come carne rossa e pesce, sono ricchi di ferro, mentre altri, come cereali e verdure a foglia verde, contengono ferro non-eme. La presenza di vitamina C durante i pasti può migliorare l’assorbimento del ferro non-eme, mentre alimenti ricchi di calcio possono ridurlo.

Nutriente essenziale per il nostro organismo, il ferro è un minerale che ha molteplici importanti funzioni. Tra l’altro è un elemento necessario per la produzione dell’ emoglobina, essenziale per il trasporto dell’ossigeno, e per la costruzione della mioglobina, proteina coinvolta nelle reazioni metaboliche. Quotidianamente il corpo umano perde una certa quantità di ferro, attraverso ad esempio la sudorazione e l’urina, ma tale diminuzione viene compensata dall’introito della sostanza grazie all’ alimentazione. Occorre sapere che esistono però differenze anche tra gli stessi cibi contenenti il ferro. Quest’ultimo può essere infatti presente in due forme diverse: eme (tipica delle carni) e non-eme (di origine vegetale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come assorbire più ferro: perché fare attenzione agli abbinamenti a tavola

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