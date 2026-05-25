Giornata Mondiale della Tiroide perché la donna rischia quando e a cosa fare attenzione

Da dilei.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Giornata Mondiale della Tiroide, si evidenzia come le donne siano più a rischio di problemi tiroidei. Sintomi come stanchezza e sbalzi di umore vengono spesso attribuiti a stress o cambi di stagione, ma possono indicare disturbi alla tiroide. Con l’aumento delle ore di luce, i cambiamenti nei ritmi di sonno peggiorano la situazione. È importante consultare un medico se si notano segni persistenti, specialmente in presenza di altri fattori di rischio.

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Ci si sente stanche e magari si attribuisce il tutto allo stress o ai cambi di stagione. Con le giornate che si allungano, poi, i nuovi ritmi portano a riposare male. Come se non bastasse, aggiungeteci un pizzico di tensione. Ebbene se vi trovate in queste condizioni e magari la situazione va avanti da tempo e non è di breve durata, parlatene con il medico. E fate un controllino della funzionalità della tiroide, quella piccola ghiandola a forma di farfalla che si trova nel collo. A volte lavora poco, e male, senza magari dare segni chiari se non proprio la stanchezza immotivata, uno dei segnali dell’ ipotiroidismo, una condizione da controllare al meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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