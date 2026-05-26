Le operazioni di soccorso continuano nelle montagne del Laos, dove un gruppo di persone è rimasto intrappolato in una grotta. Le squadre di emergenza lavorano senza sosta, utilizzando pompe idrauliche per rimuovere l'acqua e cercando di raggiungere chi è bloccato all’interno. La situazione rimane critica, con il tempo che corre e le condizioni nelle grotte che complicano le operazioni di salvataggio.

È una corsa contro il tempo nelle montagne del Laos: da giorni, il fragore continuo delle pompe idrauliche e le comunicazioni operative delle squadre di emergenza hanno sostituito il silenzio della foresta. Sotto terra, in cunicoli invasi dall’acqua e con visibilità ridotta quasi a zero, sette persone risultano ancora intrappolate. L’operazione procede in un contesto definito complesso dagli addetti ai lavori: gli operatori devono avanzare in spazi strettissimi, spesso immersi in acqua, trasportando attrezzatura tecnica in condizioni che non consentono margini d’errore. Ogni tratto viene guadagnato con verifiche costanti sulla stabilità dei passaggi e sul livello dell’allagamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Come alle Maldive!”. Intrappolati nella grotta: è corsa contro il tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italiani morti alle Maldive, dall'intossicazione alla trappola mortale: la dinamica della tragedia

Notizie e thread social correlati

Maldive, morti nella grotta con bombole adatte a immersioni ricreative: il dramma dei quattro italiani intrappolati a 60 metriA circa 60 metri di profondità in una grotta nelle Maldive, quattro italiani sono deceduti durante un'immersione con bombole progettate per usi...

Maldive, come sono morti? Il cunicolo cieco e l'effetto «overhead environment», perché i sub italiani sono rimasti intrappolati nella grottaNelle Maldive, alcuni sub italiani sono rimasti intrappolati in una grotta sottomarina, dove sono morti in circostanze ancora da chiarire.

Temi più discussi: Cos’è l’effetto Venturi e come può aver intrappolato i sub nella grotta alle Maldive; Come sono morti i sub italiani alle Maldive? Sono entrati volontariamente nella grotta: la camera, il corridoio a esse e lo smarrimento. Ecco la ricostruzione; Le ricerche dei corpi e le indagini: il punto sulla strage dei sub italiani alle Maldive; Sub morti alle Maldive, cosa potrebbe essere andato storto.

Se sento un altro sedicente esperto che mi spiega come potrebbero essere rimasti intrappolati i sub alle Maldive vado a farmi brillare. x.com

Sub annegati alle Maldive: (almeno) 13 mappe diverse per la grotta in cui sono rimasti intrappolati. È questa l'informazione oggi? reddit

Come sono morti i sub italiani alle Maldive? Sono entrati volontariamente nella grotta: la camera, il corridoio a esse e lo smarrimento. Ecco la ricostruzioneMaldive, cosa è successo nella grotta in cui sono morti i sub italiani? Domani le salme tornano a casa. Sequestrati computer e telefonini ... corriere.it

Maldive, il cunicolo cieco e l'effetto overhead environment: perché i sub italiani non hanno più trovato l'uscitaPersi nell'oscurità di un cunicolo cieco, senza uscita, a oltre 60 metri di profondità. In attesa dell'esito delle autopsie, ... msn.com