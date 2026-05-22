A circa 60 metri di profondità in una grotta nelle Maldive, quattro italiani sono deceduti durante un'immersione con bombole progettate per usi ricreativi. I soccorritori hanno rinvenuto i corpi tutti insieme in una stessa sezione della grotta, dopo aver passato diverso tempo nella prima fase delle ricerche senza averli individuati. La scoperta ha portato un certo sollievo, dato che si erano quasi rassegnati all'ipotesi che i dispersi non si trovassero più sul luogo.

«I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie». Lo racconta all’ANSA Sami Paakkarinen, il sub finlandese che, insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti nella grotta delle Maldive. Il team è stato attivato dall’organizzazione Dan Europe. «La grotta - ha spiegato il subspeleologo - è molto profonda, 60 metri; non è molto lunga, circa 200 metri, ma è molto impegnativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maldive, morti nella grotta con bombole adatte a immersioni ricreative: il dramma dei quattro italiani intrappolati a 60 metri

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