Maldive come sono morti? Il cunicolo cieco e l' effetto overhead environment perché i sub italiani sono rimasti intrappolati nella grotta

Nelle Maldive, alcuni sub italiani sono rimasti intrappolati in una grotta sottomarina, dove sono morti in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un cunicolo cieco a circa 60 metri di profondità, che ha impedito loro di uscire. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere e attendono i risultati delle autopsie per capire cosa sia successo. L'incidente ha coinvolto operatori e appassionati di immersioni che si trovavano in quella zona.

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