Maldive come sono morti? Il cunicolo cieco e l' effetto overhead environment perché i sub italiani sono rimasti intrappolati nella grotta
Nelle Maldive, alcuni sub italiani sono rimasti intrappolati in una grotta sottomarina, dove sono morti in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un cunicolo cieco a circa 60 metri di profondità, che ha impedito loro di uscire. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere e attendono i risultati delle autopsie per capire cosa sia successo. L'incidente ha coinvolto operatori e appassionati di immersioni che si trovavano in quella zona.
Persi nell'oscurità di un cunicolo cieco, senza uscita, a oltre 60 metri di profondità. In attesa dell'esito delle autopsie, delle analisi delle immagini delle gopro e delle attrezzature utilizzate per l'immersione, questa sembra la ricostruzione realisticamente più probabile della tragedia dei cinque sub italiani morti alle Maldive. I corpi di Muriel Oddenino, di Monica Montefalcone e della figlia di Giorgia Sommacal e di Federico Gualtieri sono stati ritrovati all'interno delle grotte dei fondali di Alimathà, in fila indiana. La salma di Gianluca Benedetti è stata invece recuperata nella prima grotta, segnale di un tentativo di fuga o, in alternativa, di un percorso diverso rispetto ai compagni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia
Sullo stesso argomento
Maldive, come sono morti i sub italiani? La fuga impossibile, i corpi vicini: non hanno trovato la via d?uscita nel buio del cunicolo ciecoI quattro corpi sono stati trovati tutti nello stesso cunicolo delle grotte di Dhekunu Kandu.
I dossi di sabbia e il cunicolo cieco: così sono morti i sub alle MaldiveSono ormai state tutte recuperate le salme dei cinque italiani morti alle Maldive durante l’immersione nella grotta di Alimathà.
Maldive, come sono morti i sub italiani: Visibilità azzerata per sabbia alzata, entrati in panico, uscita non trovata, aria finita x.com
Ora l'obiettivo è capire come e perchè sono morti i sub #Maldive #tragedia #sub #indagini #autopsia #GianlucaBenedetti #Padova #Polizia facebook
Sub italiani morti alle Maldive, l’ipotesi della squadra di recupero: Ingannati da un dosso di sabbiaTra le ipotesi sull'incidente che ha portato alla morte i cinque sub italiani alle maldive c'è quella del dosso di sabbia che li avrebbe disorientato ... fanpage.it
Incidente di immersione alle Maldive: i corpi sono stati localizzati reddit
L'effetto Venturi, il corridoio sbagliato e la camera buia: tutte le ipotesi su come sono morti i sub italiani alle Maldive. Ma non si è mai parlato di risucchi o forti ...Un medico italiano: Sono stati risucchiati dall'effetto Venturi, la cava ha un'uscita. Ma a Malè smentiscono ... corriere.it