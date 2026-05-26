Futuro Nazionale conferma la chat circolata prima del voto, in cui si discuteva di Comanducci. Dopo le elezioni, il partito afferma che se avessero ascoltato, Comanducci sarebbe diventato sindaco al primo turno. La conversazione, diffusa sui social, evidenzia un presunto tentativo di influenzare l’esito elettorale. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento da parte delle autorità coinvolte.

Futuro Nazionale conferma la chat circolata prima del voto. E dopo le urne arriva l’affondo: “Se ci avessero ascoltato, Comanducci sarebbe stato sindaco al primo turno” AREZZO – Prima le indiscrezioni. Poi gli screenshot. Adesso la conferma ufficiale. Cristiano Romani, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, rompe il silenzio e rivendica pubblicamente quello che nei giorni precedenti alle elezioni era circolato nelle chat interne del movimento: il sostegno ad Aldo Poponcini, candidato nella lista Scelgo Arezzo a sostegno di Marco Donati. Una presa di posizione che, a urne chiuse, assume un significato politico ben più pesante di una semplice indicazione di preferenza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci, quei voti un li volevi? Ora Romani te li conta uno per uno

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