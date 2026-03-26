Un attore ha mostrato di indossare contemporaneamente due orologi, uno dal valore di circa 40 euro e l’altro da circa 7.000 euro. La scelta di portare entrambi i pezzi allo stesso tempo è stata confermata da un suo intervento pubblico. Sul sito di una rivista di moda sono presenti dettagli su prodotti selezionati dai redattori, con eventuali commissioni affiliate per acquisti effettuati tramite i link.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando Mark Wahlberg spegne la sveglia, prima ancora dell'alba, non ha decisamente tempo per prendere troppe decisioni: si va in palestra, e solo dopo si vedrà cosa riserva la giornata. È proprio questa disciplina ferrea a confermarlo come uno degli attori del cinema d'azione più in forma al mondo, un titolo che difende con disinvoltura a 54 anni. A questo si aggiunge una passione per gli orologi che supera ogni aspettativa: alle cinque del mattino Mark Wahlberg sta già sfoggiando le ultime novità dei suoi marchi preferiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Mark Wahlberg ha due orologi preferiti e li indossa entrambi contemporaneamente, uno da 40 e uno da 7000 euro

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