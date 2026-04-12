Usa-Iran per Ghalibaf la porta non è chiusa | L’America ha compreso la nostra logica ora guadagni la nostra fiducia

Il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato che l’Iran non chiude la porta a possibili negoziati con gli Stati Uniti, sottolineando che l’America avrebbe compreso la loro logica. Questa affermazione arriva dopo un incontro a Islamabad con il vicepresidente statunitense, in cui i rappresentanti dei due paesi hanno avuto uno scambio di stretta di mano, ma senza raggiungere un accordo definito. La questione dei colloqui resta quindi aperta, anche se nessuna decisione ufficiale è stata presa.

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf non chiude la porta a nuovi negoziati Usa-Iran dopo il round non conclusivo di Islamabad in cui ha scambiato una storia stretta di mano col vicepresidente J.D. Vance, il contatto più alto tra funzionari di Washington e Teheran dal 1979, senza che le questioni decisive per prevenire la riapertura della Terza guerra del Golfo siano però state smarcate. Ghalibaf: “Iniziative costruttive” nei dialoghi Usa-Iran. Su X, sempre più piattaforma prescelta per la comunicazione globale del regime iraniano (con il buon ufficio di Elon Musk, spesso critico dell’idea della guerra a Teheran) l’ex candidato alla presidenza della Repubblica Islamica ha pubblicato una serie di commenti aperturisti in cui lascia intendere che questo round di colloqui in Pakistan potrebbe non essere l’ultimo.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa-Iran, per Ghalibaf la porta non è chiusa: “L’America ha compreso la nostra logica, ora guadagni la nostra fiducia” Leggi anche: L'Iran: "Colpita petroliera Usa nel Golfo". E minaccia gli Usa: "Si pentiranno di aver affondato la nostra nave" Leggi anche: Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran: “La nostra risposta sarà schiacciante” – La diretta