Casarano sindaco uscente avanti ma partita aperta | si va verso il ballottaggio

A Casarano, il sindaco uscente è in testa con circa il 40% dei voti, ma non supera il 50%, rendendo necessario un ballottaggio. La corsa elettorale si conclude con un vantaggio di circa dieci punti percentuali rispetto agli altri candidati, che comunque non hanno raggiunto la soglia per la riconferma. La consultazione si svolgerà tra due settimane, con il risultato che determinerà il nuovo sindaco della città per i prossimi cinque anni.

CASARANO – Il sindaco Ottavio De Nuzzo è avanti ma il suo vantaggio, pur di una decina di punti percentuali, lo tiene al di sotto del 50 percento più uno utile a riconfermarsi: Casarano si prepara a vivere un turno di ballottaggio per decidere chi guiderà la comunità per i prossimi cinque anni.A. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I dati a Comacchio: si va verso il ballottaggioA quasi metà delle sezioni scrutinate a Comacchio, il candidato in testa ha 2 punti di vantaggio su quello al secondo posto.

San Vito dei Normanni: si va verso il ballottaggio fra Ruggiero e VivaA San Vito dei Normanni si avvicina il ballottaggio tra Marco Ruggiero, sostenuto dal campo largo, e uno dei due candidati del centrodestra, Giacomo...

Casarano e Tricase al ballottaggio, il voto si sposta a giugno: sfide aperte e alleanze da ricostruireSALENTO – Le urne non bastano a decidere i nuovi sindaci di Casarano e Tricase, due dei comuni più importanti chiamati al voto in questa tornata ... corrieresalentino.it

Comunali, raffica di conferme nel Salento: Fasano accelera a Gallipoli, a Maglie vince Toma. Casarano e Tricase al ballottaggioUrne chiuse, affluenza definitiva acquisita e primi giochi già fatti in diversi Comuni del Salento mentre lo scrutinio entra nel vivo. msn.com