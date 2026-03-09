Domenica di terrore per la cantante e imprenditrice che si trovava in casa mentre una donna ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la sua abitazione

Da iodonna.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio a Beverly Hills, una donna a bordo di una Tesla bianca ha sparato contro la casa di una cantante e imprenditrice. La artista si trovava all’interno dell’abitazione al momento degli spari. Nessuno è stato ferito, ma il raid ha causato danni alla proprietà. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

P aura a Beverly Hills per Rihanna. Quella che doveva essere una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in un incubo quando una donna, a bordo di una Tesla bianca, ha aperto il fuoco contro la villa della popstar. La notizia, rimbalzata immediatamente sui media americani, descrive una dinamica inquietante: sono stati esplosi circa dieci colpi di fucile verso il perimetro esterno della residenza. Nonostante la gravità dell’accaduto e il timore iniziale, le autorità hanno confermato che la cantante è illesa. Lo stile di Rihanna. guarda le foto Domenica di terrore a Beverly Hills. Tutto è iniziato intorno alle 13.15 locali di domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

domenica di terrore per la cantante e imprenditrice che si trovava in casa mentre una donna ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la sua abitazione
© Iodonna.it - Domenica di terrore per la cantante e imprenditrice, che si trovava in casa mentre una donna ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la sua abitazione

Articoli correlati

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentroChi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta.

Sparati 10 colpi di fucile contro la casa di Rihanna, arrestata una donna di 30 anni: la cantante era in casaLa polizia di Los Angeles ha arrestato una donna di 30 anni sospettata di aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky in...

Aggiornamenti e notizie su Domenica di terrore per la cantante e...

Temi più discussi: Un po’ per non morire. La paura di sparire; Aggressione in Città Alta: sfonda il parabrezza a colpi di manubrio. Mamma e figlia barricate nell’auto; Irrompono in casa, le strappano la collana d'oro e la picchiano a sangue: notte di terrore per una 69enne; La Guerra del Golfo allarga purtroppo i suoi orizzonti. La preoccupazione dell'influencer cremonese Stefania Galli a Dubai. E il terrore della mamma cremasca, preoccupata per il figlio nel Golfo.

domenica di domenica di terrore perDomenica di violenza domestica: il figlio interviene e subisce gravi conseguenze.Portici. Domenica si è trasformata in una giornata di terrore per una famiglia, quando i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in seguito a una violenta lite domestica. Stando alle statistiche ... napolipiu.com

Mara Venier commossa a Domenica In per le vittime di Crans-Montana: Chi critica i ragazzi dovrebbe vergognarsiMara Venier ha aperto la puntata di Domenica In oggi, domenica 4 gennaio, con il caso Crans-Montana, la tragedia verificatasi nel locale in Svizzera, nella notte di Capodanno, che ha provocato la ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.