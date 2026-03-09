Domenica pomeriggio a Beverly Hills, una donna a bordo di una Tesla bianca ha sparato contro la casa di una cantante e imprenditrice. La artista si trovava all’interno dell’abitazione al momento degli spari. Nessuno è stato ferito, ma il raid ha causato danni alla proprietà. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

P aura a Beverly Hills per Rihanna. Quella che doveva essere una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in un incubo quando una donna, a bordo di una Tesla bianca, ha aperto il fuoco contro la villa della popstar. La notizia, rimbalzata immediatamente sui media americani, descrive una dinamica inquietante: sono stati esplosi circa dieci colpi di fucile verso il perimetro esterno della residenza. Nonostante la gravità dell’accaduto e il timore iniziale, le autorità hanno confermato che la cantante è illesa. Lo stile di Rihanna. guarda le foto Domenica di terrore a Beverly Hills. Tutto è iniziato intorno alle 13.15 locali di domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Domenica di terrore per la cantante e imprenditrice, che si trovava in casa mentre una donna ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la sua abitazione

