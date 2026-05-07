Sfondano con un escavatore l' ingresso blindato della gioielleria e rubano i preziosi collocati nelle vetrine interne | è colpo grosso

Nella notte, un gruppo di ladri ha utilizzato un escavatore per sfondare l’ingresso blindato di una gioielleria. In pochi minuti, sono entrati e si sono impossessati dei gioielli esposti nelle vetrine interne, collocate lungo le pareti della struttura. L’intervento rapido ha permesso ai malviventi di portare via un ingente bottino senza essere intercettati. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini.

Hanno sfondato l'ingresso blindato con un escavatore. In maniera fulminea si sono appropriati di tutti i preziosi collocati nelle vetrine interne, quelle poste lungo il perimetro interno della gioielleria. Colpo grosso, anche se ancora non quantificato nell'esatto ammontare, quello messo a segno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore e rubano i preziosiI carabinieri, durante la notte, hanno ingaggiato una vera e propria “caccia” all'uomo: l'intera cittadina è stata setacciata cercando di trovare... Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tragedia del Primo Maggio: contadino muore schiacciato dal suo escavatore; Tenta il furto in una villa d’epoca la vigilanza lo mette in fuga a mani vuote. Trasporta un escavatore, urta il ponte dell'autostrada e poi sfonda l'abitacolo di un'auto: donna estratta dalle lamiere all'AspioANCONA - Oggi alle 12.30 in zona Aspio un camion cassonato che trasportava un escavatore ha urtato la parte inferiore del ponte dell’autostrada A14 e dopo l’impatto con il braccio meccanico ... corriereadriatico.it