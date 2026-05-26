colonnata saluta alvise lazzareschi un fiore nato sul marmo difficile da dimenticare

La chiesa di Colonnata si è riempita ieri per l’ultimo saluto a un imprenditore del marmo, noto anche come scrittore. La cerimonia ha attirato molte persone, impossibilitate a entrare tutte. È stato ricordato come un “fiore nato sul marmo” e difficile da dimenticare. L’imprenditore, titolare di una delle cave più rinomate delle Apuane, è deceduto nella giornata di ieri. La cerimonia funebre si è svolta senza altri dettagli ufficiali divulgati.

Carrara, 26 maggio 2026 – La chiesa di Colonnata non è riuscita a contenere tutte le persone che ieri sono andate a dare un ultimo saluto ad Alvise Lazzareshi, imprenditore del marmo, titolare di una delle cave più belle delle Apuane e scrittore. Oltre trecento le persone che sono salite nel piccolo borgo incastonato nelle cave, dove Alvise viveva. Il suo amore profondo per Colonnata e per il microcosmo delle cave era diventato letteratura nel romanzo ‘La casa del colonnello’. La penna dei cavatori. Tra quelle pagine, Alvise aveva impresso la storia della sua famiglia, il sudore dei cavatori e l’anima stessa della montagna. Ieri, quegli stessi cavatori, che per lui non erano dipendenti, ma una seconda famiglia, hanno voluto portare la bara a spalla, in un ultimo, silenzioso momento di rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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