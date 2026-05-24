Carrara piange Alvise Lazzareschi il cavatore-scrittore

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carrara ha perso Alvise Lazzareschi, imprenditore e scrittore, morto all’età di 67 anni. Lazzareschi era titolare delle Cave Lazzareschi e noto per il suo lavoro nel settore del marmo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

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Carrara, 24 maggio 2026 – Cordoglio a Carrara per la scomparsa, a 67 anni, di Alvise Lazzareschi, imprenditore del marmo, titolare della Cave Lazzareschi, e scrittore. Molto conosciuto in città e nel mondo del marmo, era anche esperto di vini e del mondo culinario. Nel 2016 aveva scritto “La casa del colonnello” (Rizzoli), dedicato ai cavatori, e alla vita nelle cave, e alla storia della sua famiglia. Nel 2021 era tornato in libreria con “L'evoluzione del gusto”, sua seconda opera dedicata all'arte culinaria. "Oggi ci ha lasciato Alvise Lazzareschi – scrive sui social la sindaca di Carrara Serena Arrighi – Cavatore, scrittore, carrarino vero e uomo dal cuore grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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