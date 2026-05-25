Addio ad Alvise Lazzareschi Il cavatore-imprenditore dal grande carisma

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È scomparso Alvise Lazzareschi, noto cavatore e imprenditore. La sua morte è stata paragonata al crollo di una montagna, come descrisse un artista nel 1958 in riferimento a un altro scrittore. Lazzareschi era riconosciuto per il suo carattere e la sua attività nel settore dell’estrazione. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze.

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"E’ crollata una montagna". La frase con cui l’artista Mino Maccari commentò la morte, nel 1958, dello scrittore e amico Enrico Pea calza anche per Alvise Lazzareschi, cavatore e imprenditore. Alvise è scomparso sabato sera, nella sua casa di Colonnata, all’età di 67 anni (ne avrebbe compiuti 68 il prossimo 23 luglio). Era titolare di due cave (Olmo e Z). Nato a Torino "per sbaglio", come amava dire, è vissuto da 0 a 28 anni a Colonnata, nella casa di famiglia, con una breve parentesi di circa 3 anni a Genova, dove si era iscritto all’università (Giurisprudenza) dopo gli studi al Classico Repetti di Carrara. Ma Alvise è stato a lungo anche a Massa, nel suo palazzo di piazza Mercurio, fino a poco più di dieci anni fa quando decise di tornare nel suo paese di origine e nella casa dei suoi avi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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