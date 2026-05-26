Colleferro Quando la Terra si ribella | la lezione dei ragazzi dell’Itis S Cannizzaro incanta il Teatro Vittorio Veneto con La fine del mondo storto
A Colleferro, il teatro Vittorio Veneto ha ospitato la rappresentazione “La fine del mondo storto” degli studenti dell’Itis “S. Cannizzaro”. Lo spettacolo, interpretato da giovani attori del Laboratorio Teatrale, ha affrontato il tema di una crisi ambientale e le conseguenze di un blackout. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico, suscitando riflessioni sulla responsabilità collettiva e il rapporto con la Terra. La performance si è conclusa con un forte richiamo alla consapevolezza ambientale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – A volte basta un blackout per riaccendere le coscienze. Lo sanno bene i giovani attori del Laboratorio Teatrale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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