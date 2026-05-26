Colleferro Quando la Terra si ribella | la lezione dei ragazzi dell’Itis S Cannizzaro incanta il Teatro Vittorio Veneto con La fine del mondo storto

Notizia in breve

A Colleferro, il teatro Vittorio Veneto ha ospitato la rappresentazione “La fine del mondo storto” degli studenti dell’Itis “S. Cannizzaro”. Lo spettacolo, interpretato da giovani attori del Laboratorio Teatrale, ha affrontato il tema di una crisi ambientale e le conseguenze di un blackout. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico, suscitando riflessioni sulla responsabilità collettiva e il rapporto con la Terra. La performance si è conclusa con un forte richiamo alla consapevolezza ambientale.