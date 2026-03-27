Domenica 29 marzo alle 16,30 si terrà al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro l’evento intitolato “Resoconto di fine mandato” del Sindaco, che presenterà un aggiornamento sulle attività amministrative svolte durante il suo incarico. L’iniziativa è pubblica e si svolge in un contesto cittadino. La serata prevede un intervento del primo cittadino e un successivo confronto con i presenti.

Sarà un momento istituzionale di incontro e condivisione dedicato a illustrare le attività svolte negli ultimi cinque anni, i principali risultati raggiunti e le azioni realizzate a favore della comunità di Colleferro. L’evento sarà aperto al pubblico in teatro e trasmesso anche in diretta sui canali ufficiali Youtube e Facebook del Comune di Colleferro, per garantire la più ampia diffusione. Non appena saranno disponibili i rispettivi link, li pubblicheremo in questa pagina. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Domenica 29 Marzo alle ore 16,30 al Teatro Vittorio Veneto, “Resoconto di fine mandato” del Sindaco Pierluigi Sanna

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