Colleferro Progetto C’è chi legge Presentato nella Biblioteca comunale Riccardo Morandi il libro tattile L’albero del riccio
Nella biblioteca comunale di Colleferro è stato presentato il libro tattile “L’albero del riccio” nell’ambito del progetto “C’è chi legge”. L’evento si è svolto durante la rassegna “Il Maggio dei libri”, iniziativa nazionale avviata nel 2011. La presentazione ha coinvolto i partecipanti che hanno potuto toccare e sfogliare il libro, pensato per favorire l’accessibilità ai lettori con disabilità visive. Nessun altro dettaglio sugli interventi o sugli organizzatori è stato fornito.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei libri”, campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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