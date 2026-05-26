Colleferro Progetto C’è chi legge Presentato nella Biblioteca comunale Riccardo Morandi il libro tattile L’albero del riccio

Notizia in breve

Nella biblioteca comunale di Colleferro è stato presentato il libro tattile “L’albero del riccio” nell’ambito del progetto “C’è chi legge”. L’evento si è svolto durante la rassegna “Il Maggio dei libri”, iniziativa nazionale avviata nel 2011. La presentazione ha coinvolto i partecipanti che hanno potuto toccare e sfogliare il libro, pensato per favorire l’accessibilità ai lettori con disabilità visive. Nessun altro dettaglio sugli interventi o sugli organizzatori è stato fornito.