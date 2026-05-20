Colleferro Presentazione dell’edizione tattile del libro L’albero del riccio di Antonio Gramsci e laboratorio tattile

A Colleferro, la Biblioteca organizza due eventi il 22 e 23 maggio, focalizzati sulla lettura accessibile. La prima giornata prevede la presentazione di un’edizione tattile di un libro dedicato a un importante pensatore italiano. Il giorno seguente si svolgerà un laboratorio pratico in cui i partecipanti impareranno a creare immagini da toccare, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla lettura per persone con disabilità visive. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in uno spazio pubblico cittadino.

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