Colleferro Presentazione dell’edizione tattile del libro L’albero del riccio di Antonio Gramsci e laboratorio tattile
A Colleferro, la Biblioteca organizza due eventi il 22 e 23 maggio, focalizzati sulla lettura accessibile. La prima giornata prevede la presentazione di un’edizione tattile di un libro dedicato a un importante pensatore italiano. Il giorno seguente si svolgerà un laboratorio pratico in cui i partecipanti impareranno a creare immagini da toccare, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla lettura per persone con disabilità visive. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in uno spazio pubblico cittadino.
La Biblioteca di Colleferro ospiterà, nelle giornate del 22 e 23 maggio, un doppio appuntamento dedicato alla lettura accessibile: la presentazione dell’edizione tattile del libro “L’albero del riccio di Antonio Gramsci” e il laboratorio tattile per imparare a realizzare immagini da toccare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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