Colleferro Con una bella cornice di pubblico presentato nella Biblioteca Comunale Riccardo Morandi il romanzo Ribelle di carta di Monica Casini
Giovedì 23 aprile, nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si è svolta la presentazione del romanzo “Ribelle di carta” di Monica Casini. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, che ha seguito con attenzione il momento dedicato all’autrice, che ha letto alcuni brani del suo libro e risposto alle domande dei presenti. La serata si è conclusa con un saluto finale e l’autografo di Casini.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, nel pomeriggio di Giovedì 23 Aprile, si è tenuta la L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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